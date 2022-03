FI: Giacomoni, rivendichiamo nostra anima liberale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando Agenzia Nova è nata Forza Italia aveva appena compiuto sette anni, oggi ne ha 27 e di fatto siamo cresciuti insieme" Sestino Giacomoni

Presidente Commissione Parlamentare Vigilanza su Cdp, responsabile coordinatori regionali di Forza Italia

22 luglio 2021

- “Oggi è la prima tappa di quello che io chiamerei il ‘Tour della libertà’, il tour del pensiero liberale, che vorrei dedicare al professor Antonio Martino. Un viaggio che porterà Forza Italia a incontrare gli elettori di tutte le province d'Italia. Un momento fondamentale per la vita del nostro movimento perché ci consente di toccare con mano la realtà delle famiglie e delle imprese, raccogliendo le loro richieste e le loro proposte. L'obiettivo è recuperare il rapporto con i nostri elettori e per farlo dobbiamo tornare a parlare la nostra lingua, dobbiamo tornare allo spirito del 1994, allo spirito liberale del professor Martino, in questo modo torneremo ad essere determinanti e trainanti nel Paese e nel centro destra". Lo afferma il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro, intervenendo all'incontro "Milano chiama Lombardia", organizzato nel capoluogo lombardo da Massimilano Salini, coordinatore regionale di FI in Lombardia. "Insomma – ha aggiunto –, Forza Italia deve rivendicare con orgoglio la propria anima liberale. Le buone idee non invecchiano mai, così come ci sono donne e uomini che non moriranno mai, resteranno sempre nel nostro cuore e nella nostra mente, perché i loro insegnamenti, i loro principi, i loro valori sono vincenti e per questo saranno immortali. La scomparsa del professor Martino deve rappresentare per tutti noi un momento di profonda riflessione e, al tempo stesso, l'occasione per la rinascita culturale e politica di Forza Italia". "Se portiamo avanti gli insegnamenti del professor Martino, le sue idee liberali, i nostri principi, i nostri valori, sui quali tanto insiste il presidente Berlusconi, sono sicuro che torneremo ad essere trainanti nel centro destra ed insieme torneremo presto a governare il Paese", ha concluso Giacomoni. (Com)