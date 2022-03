Varese: Comune e Ats, appello a medici volontari per assistenza profughi ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accoglienza dei profughi ucraini che fuggono dalla guerra comporta che venga loro fornita anche un'adeguata e tempestiva assistenza sanitaria. L'agenzia sanitaria territoriale (Ats Insubria) ha organizzato degli ambulatori dedicati a tale attività, che attualmente sono dislocati a Varese, Como e Castellanza. "In previsione di un arrivo crescente di profughi - afferma Guido Bonoldi, consigliere comunale delegato ai temi della Sanità - sarebbe utile rafforzare il servizio medico dedicato a tali ambulatori. Come Comune di Varese, d'intesa con Ats Insubria, lanciamo un appello a medici volontari che desiderano dare il proprio contributo professionale all'assistenza dei profughi operando per conto di Ats". I medici disponibili potranno segnalare la propria adesione via mail all'indirizzo: sanita@comune.varese.it entro il giorno 16 marzo.(Com)