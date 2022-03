Sardegna: società in-house della Città Metropolitana di Cagliari ITS accoglie 10 nuovi Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società in-house della Città Metropolitana di Cagliari ITS Città Metropolitana S.c.a r.l. accoglie 10 nuovi Comuni nella propria compagine societaria. La società consortile specializzata nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di alta tecnologia nel campo della mobilità, infomobilità, videosorveglianza e comunicazione, attualmente partecipata dalla Città Metropolitana, dal Ctm Spa e dai Comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Monserrato, Selargius, Elmas, Assemini e Decimomannu, includerà al proprio interno anche i Comuni di Capoterra, Sestu, Sinnai, Quartucciu, Uta, Maracalagonis, Pula, Settimo San Pietro, Sarroch e Villa San Pietro. Entreranno dunque a far parte di ITS tutti i 17 Comuni che fanno parte della Città Metropolitana di Cagliari. L’ampliamento sarà formalizzato il 15 marzo prossimo nel corso di un’assemblea straordinaria che si terrà nel Palazzo Regio di Cagliari. (segue) (Rsc)