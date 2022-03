Sardegna: società in-house della Città Metropolitana di Cagliari ITS accoglie 10 nuovi Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'ingresso dei nuovi Comuni è importante perché attraverso le risorse del Piano di sviluppo e coesione della Città Metropolitana si andranno a finanziare opere per 9 milioni di euro in tutto il territorio, ma soprattutto perché tutti insieme ci si potrà candidare anche per nuove opportunità di finanziamento che deriveranno dai vari programmi in corso, in primis il PNRR", sottolinea il sindaco metropolitano e di Cagliari Paolo Truzzu. "Metteremo il nostro know-how a disposizione dei nuovi Comuni che hanno aderito a ITS, acquisito in anni di progettazione e gestione di oltre 18 milioni di euro di finanziamenti POR, che hanno portato a una modifica sostanziale della mobilità in chiave tecnologica, ma anche dei sistemi di comunicazione digitale di ultima generazione che sono attualmente a disposizione delle polizie locali, nonché sistemi di videosorveglianza e controllo in condivisione con le forze di polizia nazionale", spiega l'amministratore unico di ITS Bruno Useli. "Crediamo che le nuove frontiere della mobilità e della sicurezza siano le leve per creare smart cities", aggiunge Useli.