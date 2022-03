Sardegna: società in-house della Città Metropolitana di Cagliari ITS accoglie 10 nuovi Comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costituita nel 2006 per la realizzazione di un progetto europeo del valore di 18 milioni di euro, ITS ha da allora partecipato attivamente al rinnovamento tecnologico delle infrastrutture a disposizione dei propri enti associati e alla loro efficace ed efficiente gestione, realizzando sistemi di comunicazione digitale per le rispettive polizie locali, una capillare rete di videosorveglianza per il controllo della mobilità e pubblica sicurezza (condivisa con le forze di polizia nazionali) e predisponendo una rete in fibra ottica di ultima generazione operante sia in ambito urbano che extraurbano. L’ingresso dei nuovi Comuni rappresenta un ulteriore e importante passo di un percorso di condivisione strategico in campo tecnologico avviato nel 2018 dalle amministrazioni comunali coinvolte, a finalizzato, nel breve periodo, all’investimento di un finanziamento di oltre 9 milioni di euro che consentirà alla società di realizzare nuove e innovative infrastrutture sull’intero territorio della Città Metropolitana di Cagliari. (Rsc)