Roma: controlli su rispetto ordinanza minimarket, 24 le attività chiuse ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 24 i minimarket chiusi dalla Polizia locale di Roma Capitale ieri sera, in ottemperanza all' ordinanza sindacale n. 41 del 10 marzo che ha prorogato fino al 30 aprile la chiusura di queste attività, alle ore 22.00, non solo nel I e il II Municipio, dove già era in vigore, ma anche nel V e VI Municipio. Proprio in questi ultimi due sono state riscontrate il maggior numero di irregolarità. Le pattuglie hanno svolto verifiche ad ampio raggio per contrastare i fenomeni della malamovida in diversi quartieri della Capitale, nonché accertamenti presso locali pubblici ed attività commerciali per il rispetto delle norme a tutela della salute dei consumatori, la corretta somministrazione di cibi e alimenti, il possesso del green pass e la verifica delle occupazioni di suolo pubblico. Non sono mancati i controlli sulla sicurezza stradale, con oltre 200 sanzioni per mancato rispetto del Codice della strada. Le verifiche proseguiranno nei prossimi giorni. (Rer)