Energia: Di Maio arrivato in Congo, l'emergenza gas al centro della missione africana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- L’emergenza energetica è al centro del viaggio che il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio effettua da oggi in Repubblica del Congo, dov'è atterrato insieme all'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e dove lo attendono incontri con le autorità locali. Secondo quanto si apprende, il ministro incontrerà oggi il presidente congolese, Denis Sassou N'Guesso. La tappa congolese rientra in un tour africano che porterà Di Maio anche in Angola, e segue le precedenti visite effettuate in Algeria e Qatar. “Dobbiamo negoziare per compensare 29 miliardi di metri cubi di gas che viene dalla Russia”, ha detto il ministro in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” e pubblicata oggi, nella quale Di Maio osserva che “tra Congo e Angola abbiamo l’opportunità di recuperare le quote di gas naturale liquefatto che ci servono per diversificare le fonti di energia e far scendere i prezzi”. Di Maio si è detto “ottimista” sull’esito della doppia missione, nella quale è accompagnato dall’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, e in cui si dice certo che “aggiungeremo altre quote a quelle molto importanti di Qatar, Algeria e Libia”. Per il ministro, che si dice “prudente” in queste considerazioni, è possibile che l’Italia riesca a superare i problemi legati alla rigassificazione italiana e ad arrivare al prossimo inverno “con un piano di sicurezza energetico che ci consenta di affrontare anche nuove sanzioni”. (Res)