Roma: controlli in città e provincia per rispetto norme anti covid, 2 attività commerciali sospese

- Proseguono i controlli da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Roma per contrastare ogni forma di reato e volti al rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel cuore della Capitale e nei comuni limitrofi. A San Lorenzo, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di un bar, per 1.000 euro, per il mancato aggiornamento delle schede Haccp riguardanti la sanificazione quotidiana dei locali. Scattata anche la sanzione accessoria della sospensione dell’attività per 3 giorni. (segue) (Rer)