Roma: controlli in città e provincia per rispetto norme anti covid, 2 attività commerciali sospese (2)

I carabinieri della stazione Roma Madonna del Riposo, unitamente ai colleghi del Nucleo ispettorato del Lavoro di Roma hanno sanzionato, per 4.700 euro, il titolare di un bar, in zona Boccea, che ha omesso di istruire il personale dipendente sulle misure da adottare per la prevenzione dal Covid-19 ed ha impiegato, all'interno dell'attività commerciale, un lavoratore in nero. Disposta anche la sospensione. Nel corso delle verifiche, i carabinieri della stazione Roma Aventino, unitamente ai colleghi del Nas di Roma, hanno sanzionato, per 4.833 euro, il titolare di un panificio, nel quartiere Testaccio, per mancanza della data di scadenza sui prodotti in vendita, per le precarie condizioni igieniche dei locali e la violazione in materia di tracciabilità, procedendo al sequestro di 9 kg di alimenti. Avanzata segnalazione all'Asl Roma1 per eventuale ulteriore provvedimento di chiusura attività.