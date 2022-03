Roma: controlli in città e provincia per rispetto norme anti covid, 2 attività commerciali sospese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ciampino, i carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno sanzionato il titolare e un dipendente di un negozio di ortofrutta: il primo per aver omesso il controllo del Green Pass al dipendente che ne risultava privo. Elevate contravvenzioni per euro 1.000. A Torvaianica, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato il titolare di un minimarket trovato all'interno del suo esercizio privo della prevista certificazione verde. A Tivoli, infine, i carabinieri della locale Compagnia, invece, hanno controllato 49 persone al capolinea dei bus in arrivo dalla Capitale. Sanzionati 3 utenti per mancato utilizzo della mascherina FFP2 e 5 per mancato possesso del Green Pass. (Rer)