Energia: Caon (FI), follia incentivare il fotovoltaico in are agricola

- Mai come in questi giorni ci stiamo rendendo conto di quanto siano preziosi frumento e mais, e altri prodotti agricoli che ci eravamo abituati a snobbare: ecco perché appaiono immorali alcuni incentivi che inviterebbero gli agricoltori a sprecare superficie agricola installando pannelli solari. Lo afferma in una nota Roberto Caon, deputato di Forza Italia. “Mi riferisco alle semplificazioni previste dal decreto Energia, che facilitano lo sfruttamento dell’area delle aziende agricole fino al 10 per cento della superficie: in questo periodo storico lo considero una follia”, ha detto, sottolineando la necessità di limitare il consumo di suolo. “Ho presentato una legge che mira proprio ad evitare lo spreco di superficie, incentivando il recupero dei capannoni industriale esistenti: meglio limitare l’installazione dei pannelli fotovoltaici ai tetti o, generalmente, al costruito”, ha concluso. (Com)