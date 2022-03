Ucraina: Di Maio a "La Stampa", tema adesione all'Ue va affrontato nel rispetto dei trattati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea va affrontato, nel rispetto dei trattati. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata a “La Stampa”, rilevando come non serva “una forzatura”. “Ci sono Paesi che aspettano da 10 anni come nei Balcani occidentali”, ha detto il ministro, spiegando come l’Italia sia in ogni caso pronta a sostenere l’adesione di Kiev. In merito al vertice di Versailles dei capi di Stato e di governo Ue conclusosi ieri, Di Maio ha spiegato che si sono poste le basi per decisioni importanti su difesa comune, sul tema del gas e su nuovi investimenti in deroga al Patto di stabilità.(Res)