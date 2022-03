Sardegna: l'Isola verso l'hub unico del farmaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna a grandi passi verso la realizzazione dell’hub unico del farmaco. La Regione ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di logistica integrata e di distribuzione dei medicinali e dei dispositivi medici alle strutture delle aziende sanitarie dell’Isola. La gara, che ha un valore totale stimato di 55,6 milioni di euro, si articola in un unico lotto per l’affidamento della gestione del servizio per cinque anni, con la possibilità di proroga per ulteriori due anni. La scadenza per l’invio delle manifestazioni di interesse è fissata per il 3 maggio.“Parliamo di un servizio che la Sardegna attende da quasi sette anni e che ora potrà finalmente diventare realtà”, dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas. “Quello che andremo a introdurre – sottolinea il Presidente – è un modello virtuoso di gestione, più efficiente, che risponda a standard innovativi in grado di produrre economie di scala e ottimizzare così le risorse, con ricadute positive su tutto il territorio”. (segue) (Rsc)