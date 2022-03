Turkmenistan: si tengono oggi nel Paese le elezioni presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Turkmenistan sono chiamati oggi alle urne per eleggere un nuovo presidente in sostituzione di Gurbanguly Berdimukhammedov, il capo dello Stato che a febbraio scorso ha anticipato l'intenzione di farsi da parte per lasciare spazio ai "giovani leader". "Ritengo che la strada per portare la pubblica amministrazione del nostro Paese a un nuovo livello di sviluppo debba essere data a giovani leader", ha detto Berdimukhammedov nel corso di una riunione straordinaria del Consiglio del popolo. Il figlio del presidente uscente Serdar Berdimuhammedov, oggi 40enne e quindi in condizione legale di aspirare alla massima carica dello Stato, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza. Nel corso dell'ultimo anno, il giovane Berdimukhammedov ha conquistato sempre più spazio sulla scena politica nazionale, accumulando diverse carico pubbliche tra cui quella di vice primo ministro. Gurbanguly Berdimuhamedow è stato eletto presidente del Turkmenistan a febbraio del 2007, dopo aver assunto l'interim per il decesso del presidente a vita Saparmyrat Nyyazow. (Res)