Green pass: Zanni (Lega), Italia Paese con più restrizioni in Europa, rimuovere limitazioni

- “L’Austria sospende l’obbligo vaccinale, mai decollato appieno. Anche in Belgio, che ospita le istituzioni Ue, la stragrande maggioranza delle restrizioni è stata rimossa. Ormai in tutta Europa i governi hanno deciso di abbandonare le maggiori misure anti-Covid, con la sola eccezione dell’Italia". Così Marco Zanni, europarlamentare della Lega, che ricorda in una nota: "Lo stato di emergenza scadrà il 31 marzo, fortunatamente non dovrebbe essere prolungato: tuttavia, a marzo inoltrato ancora non abbiamo un piano pubblico che indichi come e se il green pass verrà abbandonato, nessun criterio certo, solo previsioni e ipotesi. Gli italiani necessitano di risposte e chiarezza". "Ovunque in Europa - aggiunge - si riapre e si torna alla libertà. Non è possibile pretendere ulteriori sacrifici dagli italiani dopo due anni di pandemia, in un contesto aggravato dalla crisi economica ed energetica causata dal conflitto in Ucraina. Via tessere e limitazioni, il Paese deve ripartire senza alcun freno al proprio sistema economico e turistico”.(Com)