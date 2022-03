Ucraina: Di Maio, Zelensky si sta dimostrando "un eroe mondiale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sta dimostrando “un eroe mondiale”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata a “La Stampa”. “La linea del Movimento in politica estera è stata ribadita da Giuseppe Conte”, ha spiegato Di Maio in merito alla possibilità che Zelensky intervenga al Parlamento italiano in collegamento. “Per me Zelensky si sta dimostrando un eroe mondiale. Merita assolutamente di essere ascoltato anche se c’è la possibilità che chieda cose che non siamo disponibili a fare, come la no fly zone. Sostengo quest’iniziativa che sarà anche un modo per dimostrare solidarietà a tutto il popolo ucraino e ringrazio il presidente della Camera Roberto Fico per averla messa in moto”, ha detto Di Maio. Sul viaggio di Matteo Salvini in Polonia, il ministro ha ricordato come il leader della Lega non sia stato sconsigliato in materia. “Ognuno è libero di agire come crede e risponde delle proprie azioni”, ha detto Di Maio.(Res)