Roma: assessore Sport, su gestione impianti invertire rotta, recuperare tempo e denaro sprecati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla gestione degli impianti sportivi "è ora di invertire la rotta. Vogliamo recuperare tempo e denaro sprecati in questi anni di immobilismo". Lo scrive, sui social, Alessandro Onorato, assessore allo Sport di Roma Capitale. "Venerdì abbiamo incontrato oltre 60 gestori di impianti comunali di Ggesi Lazio, ai quali abbiamo voluto ribadire che crediamo in una sana collaborazione tra pubblico e privato come strada vincente per risolvere lo stallo in cui questo settore si trova ormai da anni. La nostra priorità è quella di restituire alla pratica sportiva e ai cittadini le strutture colpevolmente abbandonate e lasciate in disuso. Per far ripartire la macchina del sistema sportivo a Roma è necessario velocizzare le procedure, sbloccare le concessioni non rinnovate e facilitare, tramite project financing, gli investimenti e gli affidamenti", spiega Onorato. (segue) (Rer)