Roma: assessore Sport, su gestione impianti invertire rotta, recuperare tempo e denaro sprecati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I fondi per la promozione sportiva che ancora non sono stati erogati, e mi riferisco a quello del 2018, 2019, 2020, 2021, verranno finalmente sbloccati entro il mese di ottobre. Bisogna però anche recuperare il denaro che manca nelle casse capitoline a causa dei canoni non pagati. A questo proposito, deve essere chiaro che non c’è alcuna intenzione di colpire le morosità incolpevoli che anzi saranno sostenute e aiutate. Deve però essere altrettanto chiaro che chi fino ad ora ha approfittato di una situazione di stallo verrà sanzionato e allontanato. Abbiamo messo un primo tassello per costruire una vera sinergia con gli operatori del settore, d’ora in poi manterremo un dialogo fattivo nel rispetto delle parti. Viva Roma. Sempre", conclude l'assessore allo Sport di Roma Capitale. (Rer)