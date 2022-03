Ucraina: Di Maio, attacchi “brutali e disumani” della Russia contro civili sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi “brutali e disumani” dell’esercito russo contro i civili sono inaccettabili. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in un’intervista rilasciata a “La Repubblica”. Il ministro ha ricordato come sia stata presentata una procedura alla Corte penale internazionale in merito all’aggressione russa, e “ora è importante verificare i crimini di guerra”. Di Maio ha poi evidenziato come a oggi “non c’è un rischio” di minaccia nucleare. “Serve però massima prudenza visti gli attacchi alle centrali nucleari”, e come l’obiettivo sia “verificarne con l’Aiea le condizioni”. “Penso che questi attacchi siano parte della strategia di Putin. I russi sanno bene dove sono posizionati gli impianti”, ha aggiunto Di Maio. (Res)