Ucraina: Gualtieri, Roma costruisce la pace a partire dalle proprie scuole e dai più piccoli

22 luglio 2021

- "Roma vuole essere concretamente vicina al popolo ucraino che soffre la tragedia della guerra. Le prime vittime di questo inaccettabile conflitto sono proprio i bambini, costretti a lasciare le loro case e le loro scuole per trovare scampo alle bombe". Lo scrive, sui social, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Pensando proprio a loro, la Giunta capitolina ha approvato ieri una memoria per consentire l’inserimento dei bimbi e delle bimbe ucraine nei nidi e nelle scuole di Roma Capitale, attivando tutti gli strumenti necessari per una loro piena integrazione. Roma costruisce la pace a partire dalle proprie scuole e dai più piccoli", conclude. (Rer)