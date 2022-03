Ucraina: sindaco di Lutsk, aeroporto militare è stato completamente distrutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto militare di Lutsk, in Ucraina, è stato completamente distrutto. Lo ha affermato il sindaco della città, Ihor Polishchuk, ripreso dall'agenzia di stampa "Ukrinform". L'aeroporto è stato colpito da quattro missili russi negli ultimi giorni. "È difficile dire perché siano stati effettuati questi attacchi aerei, poiché il nostro aeroporto è stato chiuso il 24 febbraio durante il primo bombardamento. Non era più funzionante. Ora l'aeroporto è stato completamente distrutto. Probabilmente, lo hanno colpito nuovamente solo per aumentare il panico e la paura tra la popolazione", ha detto Polishchuk. Il sindaco ha anche aggiunto che gli edifici residenziali si trovano a poche centinaia di metri dall'aeroporto. (Kiu)