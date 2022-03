Lazio: Coldiretti, ammortizzatori sociali e confronto con governo per supportare settore pesca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Lazio lancia un appello condiviso da Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Flai Cgil, Fai Cisl e Uilapesca in merito "all’assoluta necessità di costruire un meccanismo di sostegno al reddito, ora più che mai indispensabile". "Il prezzo medio del gasolio è più che raddoppiato (+90) rispetto allo scorso anno, costringendo i pescherecci a navigare in perdita o a tagliare le uscite. In pratica i costi relativi ad una giornata in mare sono quasi triplicati passando da una media di 500 a 1.400 euro", spiega una nota. (segue) (Com)