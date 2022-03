Lazio: Coldiretti, ammortizzatori sociali e confronto con governo per supportare settore pesca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sigle sindacali lanciano così un appello al Governo sulla riapertura del confronto interrotto a gennaio per poter, inoltre, individuare insieme le soluzioni che si attendono da mesi. "Ricordiamo - spiegano le sigle sindacali Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Flai Cgil, Fai Cisl e Uilapesca - che le imprese stanno già pagando lo strumento Cisoa senza che i pescatori possano usufruirne e tutto questo non è più accettabile. Al momento non esiste per la pesca alcuna forma di integrazione del reddito e non possiamo affrontare le prossime settimane in queste condizioni, con il rischio di un’ecatombe per imprese e lavoratori". (Com)