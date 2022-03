Ucraina: Tajani (FI), Onu mandi Berlusconi e Merkel per trattare con Putin per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna fare di tutto per arrivare a un accordo tra la Russia e l'Ucraina per fare cessare le armi. Serve una grande mediazione dell'Onu che trovi degli inviati in grado di parlare con Putin e con l'Ucraina. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento del partito in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Io ho fatto i nomi di Berlusconi e Merkel - ha spiegato - che sono due grandi leader europei in grado di trattare con entrambe le parti, due rappresentanti dell'Occidente, due grandi europeisti che possono interloquire anche con Putin". (Rem)