Ucraina: Tajani (FI), Onu mandi Berlusconi e Merkel per trattare con Putin per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Bisogna fare di tutto per arrivare a un accordo tra la Russia e l'Ucraina per fare cessare le armi. Serve una grande mediazione dell'Onu che trovi degli inviati in grado di parlare con Putin e con l'Ucraina. Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento del partito in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Io ho fatto i nomi di Berlusconi e Merkel - ha spiegato - che sono due grandi leader europei in grado di trattare con entrambe le parti, due rappresentanti dell'Occidente, due grandi europeisti che possono interloquire anche con Putin". (Rem)