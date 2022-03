Ucraina: Tajani (FI), possiamo accelerare trattativa per allargamento a Ue, ma non si entra con grande facilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Ucraina ha fatto richiesta di adesione, i tempi sono quelli che servono. Acceleriamo per avviare la trattativa ma non si entra nell'Unione europea con grande facilità". Lo ha detto il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento del partito in corso al Palazzo delle Stelline di Milano. "Nel momento in cui diventa candidata ha politicamente una maggior copertura da parte dell'Unione europea, senza essere formalmente all'interno dell'Ue - ha proseguito - c'è un sostegno da parte dell'Unione europea, andiamo avanti e valutiamo tutte le possibilità per gli aiuti economici e militari con l'obiettivo però di raggiungere la pace". (Rem)