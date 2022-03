Business news: Spagna, Repsol investirà 200 milioni euro per costruire primo impianto biocarburanti avanzati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La petrolifera Repsol ha iniziato la costruzione a Cartagena, nella regione di Murcia, del primo impianto di biocarburanti avanzati della Spagna, in cui investirà circa 200 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'impianto sarà in grado di produrre 250 mila tonnellate all'anno di biocarburanti avanzati come biodiesel, biojet, bionafta e biopropano, che possono essere utilizzati da aerei, navi, camion e automobili, e che consentiranno una riduzione di 900 mila tonnellate di CO2 all'anno. Il progetto, che entrerà in funzione nella prima metà del 2023, fa parte del processo di trasformazione che Repsol ha avviato nei suoi complessi industriali per decarbonizzare i suoi processi e fabbricare prodotti con un'impronta di carbonio molto limitata o pari a zero. L'azienda spagnola ha difeso i biocarburanti come "una soluzione sostenibile" per quei settori della mobilità dove l'elettrificazione è più complicata, come il trasporto marittimo a lunga distanza o l'aviazione. Secondo Repsol, i biocarburanti possono ridurre le emissioni nette di CO2 tra il 65 e l'85 per cento rispetto ai carburanti tradizionali. (Spm)