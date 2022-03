Business news: Spagna, a gennaio produzione industriale cresce del 4 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A gennaio in Spagna l'indice generale della produzione industriale (Ipi) è aumentato del 4 per cento rispetto allo stesso mese del 2020. È quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica di Madrid (Ine). Con gennaio, la produzione industriale è in crescita da tre mesi, dopo gli aumenti del 5,5 per cento di novembre e del 3 per cento di dicembre. Tutti i settori hanno aumentato la loro produzione, anche se con intensità diversa. La crescita più significativa si è verificata per i beni di consumo durevoli (+11,4 per cento) e nei beni di consumo non durevoli (+8,3 per cento). (Spm)