Business news: Spagna, Melilla approva budget 3 milioni euro per pannelli solari in edifici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Melilla, città autonoma spagnola in territorio nordafricano, ha approvato un budget di tre milioni di euro per promuovere l'autoconsumo che consentirà di dotare 31 uffici pubblici di pannelli solari. Come riferisce il quotidiano specializzato "El Periodico de la Energia", il programma è finanziato attraverso i fondi statali per 2,1 milioni di euro e comunali per l'importo restante. L'installazione di pannelli solari a Melilla produrrà 2,4 megawatt (MW). (Spm)