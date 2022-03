© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale polacca (Nbp) ha aumentato il tasso di interesse di riferimento fino al 3,5 per cento, il massimo da nove anni. Per la precisione, il Consiglio di politica monetaria dell’istituto ha aumentato il tasso di riferimento di 75 punti base. La decisione è entra in vigore in settimana. Si tratta del sesto aumento consecutivo dei tassi dall’ottobre del 2021. (Vap)