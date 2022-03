Business news: Ohla riscatta 43,2 milioni di euro di sue obbligazioni per ridurre debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di costruzioni spagnola, Ohla ha concluso il riacquisto delle sue obbligazioni per l'importo massimo che aveva proposto pari a 43,2 milioni di euro, secondo quanto reso noto alla Commissione nazionale del mercato dei valori spagnola (Cnmv). Ohla ha lanciato questo riacquisto di obbligazioni con l'obiettivo di continuare a ridurre il suo debito, in particolare di 100 milioni di euro in aggiunta alle operazioni di rifinanziamento intraprese l'anno scorso. Oltre ai 43,2 milioni di riduzione di questa operazione, sono stati ammortizzati 54,5 milioni di euro che sono rimasti in sospeso per un prestito erogato nel 2020 dall'Istituto di credito statale (Ico). Il finanziamento di queste operazioni proviene dai fondi che Ohla ha ricevuto dalla Comunità di Madrid per la liquidazione di un contratto che prevedeva una nuova linea di treni tra le città di Móstoles e Navalcarnero (Madrid), i cui lavori erano stati paralizzati nel 2010 in piena crisi finanziaria. (Spm)