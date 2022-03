Business news: PepsiCo sospende le operazioni in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PepsiCo. Inc, nota azienda statunitense produttrice di alimenti, snack e bevande, si è unita al boicottaggio intrapreso da numerose aziende statunitensi e internazionali nei confronti della Russia a seguito dell'invasione militare dell'Ucraina, annunciando la sospensione delle proprie attività in territorio russo. L'annuncio segue iniziative analoghe da parte di Coca-Cola Co. e McDonald's, che ha annunciato la chiusura temporanea dei suoi 850 ristoranti nella regione. PepsiCo Inc, in particolare, ha annunciato che interromperà la vendita delle bevande gassate come Pepsi-Cola e 7UP - i suoi marchi più riconoscibili - ma continuerà invece a vendere snack salati e prodotti di prima necessità come latte, formaggi e formulazioni in polvere per neonati. Per quanto riguarda Coca-Cola, lo scorso anno le operazioni in Russia e Ucraina hanno generato dall'uno al due per cento del fatturato aziendale complessivo. (Nys)