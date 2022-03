Ostia: gravemente indiziati di aver rapinato una farmacia, in carcere due uomini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della Polizia di Stato, al termine di una attenta indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere 2 uomini gravemente indiziati per aver rapinato una farmacia. I fatti risalgono allo scorso dicembre e sono avvenuti nel centro di Ostia: 2 uomini, poco prima della chiusura, sono entrati, entrambi con il volto coperto, in una farmacia. Uno è andato diretto nella parte posteriore del negozio mentre l'altro, armato di un taglierino, ha "puntato" una delle dipendenti facendosi consegnare quanto contenuto in cassa. L'uomo che è andato nel retrobottega ha cercato, senza esito, la cassaforte e si è "accontentato" di rapinare una delle titolari che si è trovata di fronte. (segue) (Rer)