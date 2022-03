Ostia: gravemente indiziati di aver rapinato una farmacia, in carcere due uomini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'azione criminale i due ladri parlavano con un forzato accento abruzzese, tanto forzato da indurre le persone presenti a pensare che questo modo di parlare fosse un maldestro tentativo di mascherare il vero accento. Oltre a questo particolare gli investigatori del X Distretto Lido, in stretto coordinamento con la Procura di Roma, hanno passato al setaccio prima di tutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza. I poliziotti non si sono però fermati alle immagini dell'evento ma hanno allargato la ricerca all'intero quartiere e per l'intero pomeriggio; l'intuizione si è rivelata esatta e sono riusciti ad acquisire anche le fasi di preparazione del colpo quando i due uomini, ignari di essere ripresi, parlottavano tranquillamente. (segue) (Rer)