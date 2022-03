Sardegna: Canu (Riformatori), prezzi del carburante nell'Isola fra i più alti d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli aumenti indiscriminati che hanno subito in questi ultimi giorni i prezzi di benzina e gasolio in Sardegna, arrivando fino a picchi di 2.40 per la benzina e 2.50 per il gasolio risultando fra i valori più elevati rispetto al resto d'Italia, non sono accettabili se si considera che in Sardegna è presente il più grande impianto di raffinazione di petrolio del mediterraneo che rappresenta il 21 per cento dell'intera capacità produttiva italiana, contribuendo al 47,4 per cento del fabbisogno energetico dell'isola". Lo denuncia Sara Canu, capogruppo dei Riformatori in Consiglio regionale, nell'interrogazione indirizzata al Presidente della Regione Sardegna, agli assessori all'Industria e ai Trasporti. (segue) (Rsc)