Sardegna: Canu (Riformatori), prezzi del carburante nell'Isola fra i più alti d'Italia (3)

- L'esponente dei Riformatori ha inoltre ricordato quanto "i prezzi dei carburanti in Sardegna, siano iniqui ,in quanto la raffineria Saras, presente in Sardegna da oltre 50 anni, e gravando il territorio stesso anche da un punto di vista ambientale, avendolo così sottratto ad attività produttive quali turismo, agricoltura e sviluppo nautico/portuale. Per queste ragioni ho depositato come prima firmataria un'interrogazione, sull'urgenza di attivare un'immediata richiesta presso il governo nazionale, tesa alla sterilizzazione momentanea dell'iva e delle accise sui carburanti , con il ritorno dei prezzi calmierati per un periodo di tempo determinato, e, inoltre, se si ritiene urgente attivare un tavolo tecnico con la Saras affinchè si trovi un accordo per calmierare i costi dei combustibili raffinati sul territorio sardo ad uso locale". (Rsc)