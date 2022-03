Africa: Di Maio in missione in Repubblica del Congo e Angola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è oggi in missione nella Repubblica del Congo e in Angola. Lo riferisce in una nota la Farnesina. Secondo quanto si apprende, il ministro è accompagnato dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. (Res)