Ucraina: Coldiretti, caro prezzi colpisce anche produzione dolci e gelati

- L’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime colpisce direttamente il settore della pasticceria e del gelato che vale in Italia ben 9,5 miliardi di euro e rappresenta uno dei simboli del made in Italy nel mondo. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione della riapertura dal vivo del 43/o Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè (Sigep) in fiera a Rimini. Un settore – sottolinea la Coldiretti - fortemente segnato dagli effetti della guerra in Ucraina che ha spinto i costi energetici ma anche quello delle materie prime agricole di base con effetti sui costi di produzione che hanno costretto gli operatori a ritoccare verso l’alto i listini. A pesare sono soprattutto – sottolinea la Coldiretti – i costi energetici di cottura, con aumenti del 69 per cento. Ma quotazioni elevate si segnalano anche per tutte le componenti base dei dolci e dei gelati, dal burro che è aumentato 11,2 per cento allo zucchero in crescita del 5,2 per cento, fino alla farina, balzata del 9 per cento, alle uova con +3,6 per cento. Senza dimenticare che in alcuni casi non si tratta più solo di un problema economico ma della difficoltà a produrre per la mancanza di ingredienti come ad esempio l’olio di girasole impiegato in pasticceria per dolci e biscotti di cui l’80 per cento delle esportazioni dipendono dall’Ucraina. (segue) (Com)