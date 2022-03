Ucraina: Coldiretti, caro prezzi colpisce anche produzione dolci e gelati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupazioni – continua la Coldiretti - si registrano anche sul versante dei consumi per un settore fortemente dipendente dal turismo e dalle esportazioni che rischiano di essere frenati dalle tensioni internazionale dopo le speranze di una uscita rapida dalla pandemia. Dolci e gelati sono molto apprezzati all’estero ma sei stranieri su dieci (58 per cento) hanno dovuto rinunciare a venire in Italia nel 2021 con il dimezzamento nella spesa e un buco di 22,5 miliardi di euro rispetto al 2019, l’ultimo anno prima della pandemia. Questo secondo l’analisi della Coldiretti sui nuovi dati Bankitalia relativi al 2021 che evidenzia ancora le pesanti difficoltà del settore turistico nonostante la leggera ripresa nel confronto con il 2020. Più incoraggianti i valori delle esportazioni che nel 2021 hanno raggiunto 4,9 miliardi (in aumento del 17 pere cento) tra caffè, gelati e prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria, anche se per quest’anno si temono i riflessi delle sanzioni sul mercato russo dove le esportazioni in crescita (+12 per cento) ammontano a 110 milioni di euro, secondo l’analisi Coldiretti su dati Istat. (Com)