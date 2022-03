Viabilità: Anas, chiusa per incidente la statale 340 “Regina” in provincia di Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attraverso una nota Anas informa che in Lombardia è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 340 "Regina" a Pianello del Lario, in provincia di Como, a causa di un incidente nella Galleria Breva. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Il traffico è deviato sulla viabilità locale. (Com)