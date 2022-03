Cultura: Zingaretti, nomina Farinelli scelta di valore, grazie a Delli Colli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nomina del sindaco Gualtieri di Gianluca Farinelli a Presidente della Festa del Cinema rappresenta una scelta di valore e competenza. Voglio ringraziare la Presidente uscente Laura Delli Colli che in un momento difficile per la Festa ha garantito un ottimo lavoro, garanzia del successo dell'istituzione culturale". Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (Com)