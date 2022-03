Ucraina: da Usa nuove sanzioni contro oligarchi russi e familiari portavoce Cremlino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni a diversi oligarchi e membri dell'élite russa, aumentando così la pressione su coloro che sono vicini al presidente russo Vladimir Putin come ritorsione per l'invasione dell'Ucraina da parte delle forze di Mosca. Il dipartimento del Tesoro ha designato come obiettivi delle nuove misure dieci persone, tra cui l’intero consiglio di amministrazione di Vtb Bank, 12 membri della Duma di Stato e alcuni componenti della famiglia del portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La moglie moglie di Peskov, Tatiana Navka, è una ex campionessa olimpica di pattinaggio artistico. Sanzionata anche la figlia Elizaveta Peskova.(Nys)