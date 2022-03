Business news: Ucraina, Bei trasferisce 369 milioni di euro al bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ucraino Denis Shmyhal ha annunciato un trasferimento di 639 milioni di euro al bilancio dell'Ucraina da parte della Banca europea per gli investimenti (Bei). Lo riporta l'emittente televisiva di Kiev "Ukraina 24". "Stiamo negoziando con tutte le organizzazioni internazionali e con tutti i Paesi sull'assistenza finanziaria. Secondo le ultime decisioni, la Bei reindirizzerà 639 milioni di euro da altri progetti al bilancio statale dell'Ucraina. Abbiamo già approvato tutti i documenti necessari al governo (per il trasferimento)", ha dichiarato il premier ucraino. Shmyhal ha osservato che l'Ucraina deve convertire rapidamente la propria economia in un'economia bellica. Per fare ciò, è necessario "ricostruire il funzionamento efficiente di tutte le imprese necessarie, mobilitare risorse, creare una nuova logistica", ha spiegato il primo ministro. (Kiu)