Business news: Assemblea esportatori turchi, prodotti venduti all'estero aumentati del 21,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il volume delle esportazioni della Turchia è aumentato del 21,4 per cento tra gennaio e febbraio del 2022, raggiungendo un valore totale di oltre 37.5 miliardi di dollari statunitensi. Lo ha riferito l'Assemblea degli esportatori turchi in un rapporto statistico. Il settore che ha guidato l'espansione delle esportazioni, esattamente come nel 2021, è quello agricolo, con un aumento del 27,8 per cento nei primi due mesi del 2022 - più di 5,3 miliardi di dollari Usa il valore totale delle esportazioni del settore -, con un incidenza sul totale delle esportazioni turche del 15,5 per cento. Nello specifico, le esportazioni di cereali sono aumentate del 47 per cento, mentre quelle dei prodotti ortofrutticoli del 36,8 per cento. La frutta secca e i prodotti ittici e animali sono aumentati rispettivamente del 12,4 per cento e del 45 per cento. Secondo, Haluk Okutur, presidente del consiglio di amministrazione dell'Associazione degli esportatori di cereali, legumi, semi oleosi e prodotti di Istanbul, il settore ortofrutticolo di Istanbul è il più redditizio in termini di esportazioni, con un aumento su base annua (febbraio 2021-febbraio 2022) del 52,7 per cento. Per quanto riguarda le destinazioni delle esportazioni, i prodotti agricoli sono i più richiesti in Iraq, soprattutto per quanto riguarda i cereali, i legumi e i prodotti ittici e animali, mentre i prodotti ortofrutticoli sono maggiormente esportati in Russia, negli Stati Uniti e in Germania. (Tua)