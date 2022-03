Business news: Romania, firmato protocollo per costruzione di una raffineria di litio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania entrerà nella mappa dei principali produttori di componenti per batterie. Lo ha detto il ministro dell'Energia, Virgil Popescu, dopo la cerimonia di firma del protocollo d'intesa sulla costruzione di una raffineria di litio con RockTech Lithiu, società tedesco-canadese con sede a Vancouver, che estrae la materia prima dal progetto minerario sul lago Georgia in Ontario, Canada. "Inutile dire che nessuna batteria può funzionare senza litio. Fondamentalmente queste raffinerie, queste due raffinerie che verranno costruite in Europa, produrranno polvere di litio, una in Germania, una in Romania. Non stiamo parlando di estrazione di litio in questo momento, ma stiamo parlando di litio portato dalle miniere in Canada", ha dichiarato il ministro. Popescu ha riferito che la Romania beneficerà di un investimento di circa 400 milioni di euro. (Rob)