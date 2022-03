Business news: Shell limita vendite all'ingrosso in Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera britannica Shell ha deciso limitare le vendite all'ingrosso di diesel, gasolio per il riscaldamento e altri prodotti in Germania da ora fino a nuovo avviso. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. La motivazione addotta dall'azienda sono le “massicce distorsioni e carenze sui mercati dell'energia” a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina e delle relative sanzioni internazionali contro Mosca. Shell cita, inoltre, la crisi delle catene di approvvigionamento internazionali. Per poter continuare ad adempiere agli obblighi contrattuali, la società limiterà le vendite a pronti. Allo stesso tempo, Shell si impegna a fare di tutto per “stabilizzare al meglio le catene di approvvigionamento”, avvertedno come sia difficile prevedere gli sviluppi. (Geb)