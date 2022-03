Business news: Lego, profitti record nel 2021 a 1,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia danese Lego ha registrato profitti per 13,3 miliardi di corone (1,7 miliardi di euro) nel 2021. Lo riferisce l'agenzia di stampa danese "Ritzau", specificando come il dato dell'anno passato equivalga a un record per l'azienda che produce i mattoncini per le costruzioni giocattolo. Nel 2020 era stato stabilito il record precedente, a 9,9 miliardi di corone. Lego ha aumentato notevolmente le vendite nel 2021, per circa il 27 per cento su base annua. (Sts)