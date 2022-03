Ucraina: Putin vede omologo bielorusso Lukashenko, ok fornitura armi a Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, ha ricevuto al Cremlino l’omologo bielorusso Aleksandr Lukashenko, al quale ha assicurato l’imminente fornitura di armi moderne alle forze di Minsk. Lo ha affermato la portavoce della presidenza bielorussa Natalya Eismont, citata dall’agenzia russa “Sputnik”. Come contropartita "la Bielorussia aumenterà la fornitura di moderne attrezzature agricole, per passeggeri e altri prodotti di ingegneria (alla Russia)", ha aggiunto Eismont. Le parti hanno anche discusso dell'andamento dei negoziati russo-ucraini e si sono detti d’accordo sul fatto che "se Kiev vuole, il conflitto può essere risolto in ogni momento".(Rum)