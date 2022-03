© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating S&P venerdì ha mantenuto a livello "B-" il rating sovrano dell'Ucraina, a due settimane dall'inizio dell'invasione russa del Paese. "L'intervento militare della Russia in Ucraina continua a porre rischi significativi per la crescita economica, la stabilità finanziaria, la posizione esterna e le finanze pubbliche del Paese", si legge in una nota dell'agenzia. (Nys)