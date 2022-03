Corea del Nord: Usa sanzionano individui e entità russe per sostegno armato a Pyongyang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a due individui e tre entità legate alla Russia per il loro presunto sostegno allo sviluppo bellico nordcoreano, in particolare per quello che riguarda le armi di distruzione di massa. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro in un comunicato stampa. "L’ufficio per il controllo degli asset stranieri del dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato oggi due individui e tre entità per aver sostenuto lo sviluppo in corso da parte della Repubblica popolare di Corea di armi di distruzione di massa e dei programmi di missili balistici in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”, si legge nella nota ufficiale del dicastero.(Nys)